Сопоставьте ход и масштабы боевых действий на советско-германском фронте и други?? фронтах второй мировой войны. к каким выводам вы пришли?

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Не зря мы Называя Великая Отечественная война 1941-1945 годов, русский народ заплатил за мир огромную цену 2млн человек только официально погибших. Мир никогда еще не видел, что бы за столько короткое время, можно было перевести крупные предприятия и работников в другие города. За станками стояли дети женщины, работая почти круглосуточно! За победу отдавали все: силы,деньги,вещи,жизни...Вспомните партизанские отряды, большинство молодых людей 16-17 лет, которых не взяли официально в армию, все равно пошли бороться с фашистами в партизанские отряды. Да вспомните Ленинград , который держался 900 дней! Один город! В котором была создана великое произведние Шестаковича, в блокадном Ленинграде! Многие страны сдавались быстрее, продержав оборону своей страны всего лишь месяцы и недели.. Европа . Окунемся в европейскую жизнь годы второй мировой, зажиточные люди не могли отказаться от горничных и служанок, в полную силу работали бары, рестораны, кафе и другие развлекательные заведения. Не хватка продуктов выражалась в том , что не каждый день можно было купить курицу и мясо. И а каком сравнение идет речь?! Рассмотрим Америку , которая наживалась на любой войне , т.к. давала кредиты и продавала оружие. Вывод можно сделать один, что война это страшная и безжалостная машина. И Россия , именно Россия внесла огромный вклад в победу над фашизмом, многие историки считаю, что только наша страна одержала победу, но не будем сейчас об этом спорить. Хотя вспомнить все последующие конференции : Ялтинскую и др. - то можем вспомнить, что вопрос об открытие второго фронта обсуждала не так яро, как вопрос о разделе Германия на зоны (сферы) влияние. Лишних комментариев ,думаю, не нужно....