Составь и запиши предложение по схемам. [- =о и о].
Русский язык
Составь и запиши предложение по схемам. [- =о и о].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он рассказывал о строении органоида и о его функциях.
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