. составь план рассказа о любом писателе начала XX века.

Гость: Гость:

Имя и фамилия писателя, его дата и место рождения. 2) Описание семьи писателя. 3) Детство писателя. 4) Юность писателя. 5) Личная жизнь и преграды в жизни. 6) Начало творческой деятельности. 7) Дальнейшая судьба писателя.