Составь предложения используя данные слова: пшеница, рябина, дятел, жаворонок, иней.
Русский язык
Составь предложения используя данные слова: пшеница, рябина, дятел, жаворонок, иней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поле росла пшеница,рабина цветёт в саду,на улице стучит дятел,жаворонок самая красивая птица,иней кроет траву на нашей поляне
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