Состав слова ледниками
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Состав слова ледниками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ледниками- лед(корень)ами(окончание)н(суффикс)ик(суффикс)ледник(основа)
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