Запишите число 100 пятью тройками, используя знаки действия.
Математика
Запишите число 100 пятью тройками, используя знаки действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33*3+3:3=99+1=100 вроде бы так
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