Составь список своих потребностей и раздели их на важные и второстепенные.(7 строчек в таблице)

Обществознание
Составь список своих потребностей и раздели их на важные и второстепенные.(7 строчек в таблице)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется пирамида потребностей снизу- важные сверху -второстепенные
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