Составь список своих потребностей и раздели их на важные и второстепенные.(7 строчек в таблице)
Обществознание
Составь список своих потребностей и раздели их на важные и второстепенные.(7 строчек в таблице)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется пирамида потребностей снизу- важные сверху -второстепенные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Тройнята роман михаил и тарас родились в один день. их брат павел старший от них ровно на 3 года. какое из предложеніх в ответах чисел может быть с...
Английский язык