Составить 3 ССП Со словами:рева,картофель,тушь.

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Составить 3 ССП Со словами:рева,картофель,тушь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картофель был вкусный, поэтому все захотели ещё пюре. Моя подруга всегда красится, потому что она считает себя не красивой. Моего младшего брата в школе часто называют ревой, потому что он часто плачет из-за плохих оценок
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