Составить план рассказа о Чацком,помогите пожалуйста,СРОЧНО

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Чацкий — образ "нового человека" Чацкий начинает новый век — и в этом все его значение и весь ум. И. А. Гончаров Комедия А. С. Грибоедова "Горе от ума" сыграла выдающуюся роль в деле общественно-политического и нравственного воспитания нескольких поколений русских людей. Она вооружила их на борьбу с насилием и произволом, подлостью и невежеством во имя свободы и разума, во имя торжества передовых идей и подлинной культуры. Мы, как и наши отцы и деды, восхищаемся художественным совершенством "Горя от ума", блеском языка, поразительно ярким изображением быта и нравов, реалистической точностью образов Грибоедова. В комедии показана борьба нового со старым, которая разгоралась все сильнее, проникая в разные сферы жизни, отражаясь в искусстве и литературе. Наблюдая эту борьбу в жизни, Грибоедов показал ее в своей комедии с точки зрения передового человека своего времени, близкого по взглядам к декабристам. В образе Чацкого Грибоедов впервые в русской литературе показал "нового человека", воодушевленного возвышенными идеями, поднимающего бунт против реакционного общества в защиту свободы, гуманности, ума и культуры, воспитывающего в себе новую мораль, вырабатывающего новый взгляд на мир и на человеческие отношения. Александр Андреевич Чацкий — это молодой человек, дворянин. Родители Чацкого рано умерли, и он воспитывался в доме Фамусова — друга его покойного отца.