Помогите корень из 18×32 надо найти значение корнЯ
Математика
Помогите корень из 18×32 надо найти значение корнЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень из 18 × 32 это 24
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