Чем отличается авторский текст от лерического?

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Понятие о лирическом герое, не тождественном автору текста как таковому. Образ лирического героя создается на основе жизненного опыта поэта, его чувств, ощущений, ожиданий и т. д. , закрепленных в произведении в художественно преображенной форме. Однако полное отождествление личности самого поэта и его лирического героя неправомерно: не все, что включает в себя "биография" лирического героя, происходило в действительности с самим поэтом. Лирическому герою в поэзии, хотя он и не совпадает полностью с авторским "я", сопутствует особая искренность, исповедальность, "документальность" лирического переживания, самонаблюдение и исповедь преобладают над вымыслом. Какой бы биографической, психологической определенностью ни обладал лирический герой, его судьба характернатипичностью, всеобщностью, отражением общих судеб эпохи и всего человечества. Поэтому справедливо сказать"...у лирики есть свой парадокс. Самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, устремлена к общему, к изображению душевной жизни как всеобщей.. . если лирика создает характер, то не столько “частный”, единичный, сколько эпохальный, исторический, типичный образ современника