За 7 дней столовой израсходовали 21 кг масла На сколько дней при той же норме расхода хватит 36 килограмм масла На сколько дней хватило бы этого масла если бы мы каждый день расходовали на 1 килограмм больше

Математика
За 7 дней столовой израсходовали 21 кг масла На сколько дней при той же норме расхода хватит 36 килограмм масла На сколько дней хватило бы этого масла если бы мы каждый день расходовали на 1 килограмм больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 21:7=3 кг масла - за 1 день 2) 36:3=12 дней - хватит на 12 дней 3)36:(3+1)=9 дней Ответ: 12 дней, 9 дней
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