ОПРЕДЕЛИТЬ ПАДЕЖ СЛОВАМ С ВОПРОСОМ Суттен ,балмуздаққа,жумыртқа, балмуздақты,муз??атып.
Қазақ тiлi
ОПРЕДЕЛИТЬ ПАДЕЖ СЛОВАМ С ВОПРОСОМ Суттен ,балмуздаққа,жумыртқа, балмуздақты,муз??атып.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сүттен - шығыс септік Балмұздаққа - барыс септі Жұмыртқа - атау септік Балмұздақты - табыс септік Мұздатып - ?
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