Составить по плану характеристику печорского бассейна: 1.географическое положение 2.запасы 3.условия залегания 4.объём добычи 5.способ добычи 6. качество угля 7.себестоимость 9.направление перевозок 10.как развивается 11.вид угля
География
Составить по плану характеристику печорского бассейна: 1.географическое положение 2.запасы 3.условия залегания 4.объём добычи 5.способ добычи 6. качество угля 7.себестоимость 9.направление перевозок 10.как развивается 11.вид угля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печорский угольный бассейн — угольный бассейн, расположенный на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, вреспублике Коми и Ненецком автономном округе Архангельской .Бассейн является второй в России по запасам угля после Кузбасса и на сегодняшний день является крупнейшей на территории Северо-Западного автономного округа сырьевой базой для развития металлургии и энергетики, а в перспективе – углехимии.Уголь обладают невысокой зольностью – 4-6%, глубина залегания составляет около 470 м, мощность пластов – от 0,7 до 1 м, значительная часть печорских углей коксуется. Добыча угля осуществляется на достаточно глубоких шахтах, подземным способом, прежде всего в Воркуте. Разработка месторождений ведется в сложных условиях мерзлоты, нарушенности залегания пластов, опасности горных ударов, взрывов газа и пыли. Эти условия залегания определяют высокую себестоимость добычи и переработки сырья.На шахтах бассейна достаточно высокая производительность труда – превышает среднеотраслевую на 25–30 %. Качество углей высокое: теплота сгорания горючей массы – 7200-8600 ккал/кг, рабочего топлива – 4300-6340 ккал/кг; теплотворная способность 4–7,8 тыс. ккал; влажность угля – 6–11 %; зольность – 4–6 %;
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