Составить предложения по схемам ~~~~~~ ______ =======,======= - - - - - - . _____,______,______ ====== - - - - - .
Русский язык
Составить предложения по схемам ~~~~~~ ______ =======,======= - - - - - - . _____,______,______ ====== - - - - - .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яркое солнце сияло, блистало на небе. Кузнечики, бабочки, птицы радовались дождю.
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