Составьте 3 вопроса на казахском языке по данному тексту:
Қазақ тiлi
Составьте 3 вопроса на казахском языке по данному тексту:
Ответ(ы):
Гость:
1. мектеп кай тілден шыққан сөз? 2.Мектепте оқушыларға арналған қандай ережелерді бар? 3)Мектептің ең басты міндеті не?
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