Составьте и запишите словосочетания к...снуться, к...сание, пол...жение, сл...гать, сл...жить, сг..реть, сг...рать, р...сти, р...стение, р..ст, подр...сток, Р...стов, Р...стиславль, р...стовщик,
Русский язык
Составьте и запишите словосочетания к...снуться, к...сание, пол...жение, сл...гать, сл...жить, сг..реть, сг...рать, р...сти, р...стение, р..ст, подр...сток, Р...стов, Р...стиславль, р...стовщик,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коснуться двери, легкое касание, безвыходное положение, слагать легенды, сложить стопку книг, сгореть от стыда, быстро расти, вырастить растение, огромный рост, улыбающийся подросток, город Ростов.
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