Составьте и запишите словосочетания к...снуться, к...сание, пол...жение, сл...гать, сл...жить, сг..реть, сг...рать, р...сти, р...стение, р..ст, подр...сток, Р...стов, Р...стиславль, р...стовщик,

Русский язык
Составьте и запишите словосочетания к...снуться, к...сание, пол...жение, сл...гать, сл...жить, сг..реть, сг...рать, р...сти, р...стение, р..ст, подр...сток, Р...стов, Р...стиславль, р...стовщик,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коснуться двери, легкое касание, безвыходное положение, слагать легенды, сложить стопку книг, сгореть от стыда, быстро расти, вырастить растение, огромный рост, улыбающийся подросток, город Ростов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
5a-2a(4y+3) если а =-0,125. у=-24/25
Ответить
Математика
Вырази в квадратных дециметрах 600 сантиметров в квадрате
Ответить
Биология
Как называется вещества которые железы внутренней секрет выделяют кровь
Ответить
История
10 событий которые не произошли во время правления Сарыма Датулы. скажите плиз оче??ь надо
Ответить
Физика
Помогите плиз напиши сочинение-рассуждение кто может совершит подвиг 15-20 придлож??ний
Ответить