Составьте план рассказа М.Пришвин "Изобретатель"
Литература
Составьте план рассказа М.Пришвин "Изобретатель"
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1 Рождение диких утят. 2. Новые питомцы Дуся и Муся. 3. Отказники. Приемная мать. 4. Возмущенная Пиковая Дама. 5. Смышленный утенок. 6. Маленький изобретатель. 7.Ловкий способ выбраться из корзины
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