Составьте предложение со словом sorry , afraid , hopeful

Английский язык
Составьте предложение со словом sorry , afraid , hopeful
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I feel sorry for him
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