Составьте программу ,которая находит сумму чётных чисел и произведение нечетных ??исел в диапазоне от 1 до 10 помогитееее
Информатика
Составьте программу ,которая находит сумму чётных чисел и произведение нечетных ??исел в диапазоне от 1 до 10 помогитееее
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