Составьте сочинение на тему " как я ходила в поход" пожалуйста. По технологии!

Технология
Составьте сочинение на тему " как я ходила в поход" пожалуйста. По технологии!
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Гость:
Вот написала это что ты задавала
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