Составьте текст со словами легкий мороз. большой сугроб. серебристый иней. снегу ручка. снегопад. дед мороз. пушистые снежинки. мягкий снег. коньки. гладкий лед. снеговик
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Составьте текст со словами легкий мороз. большой сугроб. серебристый иней. снегу ручка. снегопад. дед мороз. пушистые снежинки. мягкий снег. коньки. гладкий лед. снеговик
Ответ(ы):
Гость:
Наступила зима! Наступил снегопад. Дети выбежали на улицу, и решили построить из мягкого снега, Деда Мороза, Снеговика и Снегурочку. Вскоре ударил мороз. Выпали большие сугробы. На заснеженных деревьях лежит толстый слой серебристого инея. Пушистые снежинки кружат в вальсе. Мягкий снег окутывает лица только что выбежавших детей. Ребята взяли коньки и поехали по гладкму льду. Зима лучшее время года. КОНЕЦ! !!!
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