Сосуд наполнен до краёв водой плотностью p0. В воду опускают тело массой m и плотностью p0/12 и фиксируют вытекшее из сосуда количество воды. После этого тело вынимают, и опускают в воду другое тело массой 2m и плотностью 2p0. ...
Физика
Сосуд наполнен до краёв водой плотностью p0. В воду опускают тело массой m и плотностью p0/12 и фиксируют вытекшее из сосуда количество воды. После этого тело вынимают, и опускают в воду другое тело массой 2m и плотностью 2p0. Сколько воды вытечет после погружения второго тела? Как надо изменить массу второго тела, чтобы количество вытекшей воды после погружения второго тела было такое же, как и после погружения первого?
Ответ(ы):
Гость:
После погружения второго тела вода не выльется, потому что объем второго тела равен объему первого тела. Чтобы вылилось столько же воды после погружения второго тела, как после погружения первого, нужно массу второго тела увеличить в 2 раза, т.е. масса станет 4m
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1 2 4 5 6,если цифры в записи числа не повторяются
Литература