Сосуд наполнен до краёв водой плотностью p0. В воду опускают тело массой m и плотностью p0/12 и фиксируют вытекшее из сосуда количество воды. После этого тело вынимают, и опускают в воду другое тело массой 2m и плотностью 2p0. ...

Физика

Сосуд наполнен до краёв водой плотностью p0. В воду опускают тело массой m и плотностью p0/12 и фиксируют вытекшее из сосуда количество воды. После этого тело вынимают, и опускают в воду другое тело массой 2m и плотностью 2p0. Сколько воды вытечет после погружения второго тела? Как надо изменить массу второго тела, чтобы количество вытекшей воды после погружения второго тела было такое же, как и после погружения первого?

Автор: Гость