Спиши, вставляя пропущенный буквы и знаки препинания!!!!!!! П_ходит помещик и п_сидит(2) и опять п_ходит. К чему ни п_д_йдёт всё кажется так и г_ворит А глупый ты господин помещик! Видит он: б_жит(1) через комнату мыш_нок и кр...
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Спиши, вставляя пропущенный буквы и знаки препинания!!!!!!! П_ходит помещик и п_сидит(2) и опять п_ходит. К чему ни п_д_йдёт всё кажется так и г_ворит А глупый ты господин помещик! Видит он: б_жит(1) через комнату мыш_нок и крадётся к картам которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтобы возбудить мыши_ый(3) аппетит. -Кшш...-бросился он на мыш_нка. Но мыш_нок был умный и помнил, что помещик (ни)какого вреда ему сделать (не)может. Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Походит помещик и посидит и опять походит.К чему не подойдёт всё кажется так и говорит : "А глупый ты господин,помещик!"Видит он : бежит через комнату мышонок и крадётся к картам,которыми он гран-пасьянс и достаточно уже замаслил,чтобы возбудить мышиный аппетит. -Кшш...-бросился он на мышонка. Но мышонок был умный и помнил,что помещик никакого вреда ему сделать не может.
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