Спиши, вставляя пропущенный буквы и знаки препинания!!!!!!! П_ходит помещик и п_сидит(2) и опять п_ходит. К чему ни п_д_йдёт всё кажется так и г_ворит А глупый ты господин помещик! Видит он: б_жит(1) через комнату мыш_нок и кр...

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Спиши, вставляя пропущенный буквы и знаки препинания!!!!!!! П_ходит помещик и п_сидит(2) и опять п_ходит. К чему ни п_д_йдёт всё кажется так и г_ворит А глупый ты господин помещик! Видит он: б_жит(1) через комнату мыш_нок и крадётся к картам которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтобы возбудить мыши_ый(3) аппетит. -Кшш...-бросился он на мыш_нка. Но мыш_нок был умный и помнил, что помещик (ни)какого вреда ему сделать (не)может. Помогите пожалуйста)

Автор: Гость