Спишите, раскрывая скобки. Подчеркните наречия как члены предложения. Обозначьте изученные орфограммы. 1. Раскрыта книга (на)угад, а день такой унылый, что самому себе (не)рад и всё (во)круг (не)мило. 2. И тут, наверно, мне (н...

Русский язык
Спишите, раскрывая скобки. Подчеркните наречия как члены предложения. Обозначьте изученные орфограммы. 1. Раскрыта книга (на)угад, а день такой унылый, что самому себе (не)рад и всё (во)круг (не)мило. 2. И тут, наверно, мне (на)зло (не)кстати гостя принесло. Вошёл, заговорил баском, как(будто) (из)давна знаком, и оказался столяром. 3. И он наполнил скучный дом своим уменьем и трудом; и мне хотелось так уметь, и было весело смотреть, как новый крепкий табурет при мне рождается (на)свет.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наугад, не рад, вокруг, не мило,   назло, некстати, ка-будто, издавна, на свет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1. Что называют простыми механизмами? 2. Для какой цели применяют простые механизмы? 3. Какой простой механизм применяли в Египте при строительстве...
Ответить
Биология
Очень очень срочно, помогитее!!!!!!! на какие органоиды клетки влияет гормон роста г??пофиза? На какие клеточные органоиды влияют гормоны щитовидно...
Ответить
Обществознание
Характерным признаком традиционной системы является:1)Высокая производительность труда2)Удовлетворение минимальных потребностей3)использования новы...
Ответить
Литература
Напишите краткое содержание Робинзон Крузо. Пожалуйста. Дам 50 баллов
Ответить
Физика
Чему равна потенциальная энергия растянутой на 5 см пружины, имеющей жесткость 40 н/м?
Ответить