Спишите, раскрывая скобки. Подчеркните наречия как члены предложения. Обозначьте изученные орфограммы. 1. Раскрыта книга (на)угад, а день такой унылый, что самому себе (не)рад и всё (во)круг (не)мило. 2. И тут, наверно, мне (н...

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Спишите, раскрывая скобки. Подчеркните наречия как члены предложения. Обозначьте изученные орфограммы. 1. Раскрыта книга (на)угад, а день такой унылый, что самому себе (не)рад и всё (во)круг (не)мило. 2. И тут, наверно, мне (на)зло (не)кстати гостя принесло. Вошёл, заговорил баском, как(будто) (из)давна знаком, и оказался столяром. 3. И он наполнил скучный дом своим уменьем и трудом; и мне хотелось так уметь, и было весело смотреть, как новый крепкий табурет при мне рождается (на)свет.

Автор: Гость