Спишите, раскрывая скобки. Подчеркните наречия как члены предложения. Обозначьте изученные орфограммы. 1. Раскрыта книга (на)угад, а день такой унылый, что самому себе (не)рад и всё (во)круг (не)мило. 2. И тут, наверно, мне (н...
Русский язык
Спишите, раскрывая скобки. Подчеркните наречия как члены предложения. Обозначьте изученные орфограммы. 1. Раскрыта книга (на)угад, а день такой унылый, что самому себе (не)рад и всё (во)круг (не)мило. 2. И тут, наверно, мне (на)зло (не)кстати гостя принесло. Вошёл, заговорил баском, как(будто) (из)давна знаком, и оказался столяром. 3. И он наполнил скучный дом своим уменьем и трудом; и мне хотелось так уметь, и было весело смотреть, как новый крепкий табурет при мне рождается (на)свет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наугад, не рад, вокруг, не мило, назло, некстати, ка-будто, издавна, на свет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1. Что называют простыми механизмами? 2. Для какой цели применяют простые механизмы? 3. Какой простой механизм применяли в Египте при строительстве...
Биология
Очень очень срочно, помогитее!!!!!!! на какие органоиды клетки влияет гормон роста г??пофиза? На какие клеточные органоиды влияют гормоны щитовидно...
Обществознание
Характерным признаком традиционной системы является:1)Высокая производительность труда2)Удовлетворение минимальных потребностей3)использования новы...