Сравни египетское село с доисторическим поселением . Что изменилось?

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Древний Египет, положивший начало архитектуре, был страной, лишенной строительного леса[2]. Деревьев было так же мало, как и в других оазисах африканской пустыни, основная растительность — пальмы, дающие дерево плохого качества, и тростник. Все это во многом определило то, что основными строительными материалами были необожженный кирпич-сырец и камень, главным образом, известняк, добываемый в Нильской долине, а также песчаник и гранит[2]. Камень использовался в основном для гробниц и захоронений, в то время как кирпич шёл на постройку дворцов, крепостей, зданий в окрестностях храмов и городов, а также вспомогательных сооружений для храмов.Древнеегипетские дома строили из грязи, добываемой в Ниле. Её оставляли на солнце, чтобы она высохла и стала пригодной для строительства.Многие египетские города не сохранились до наших дней, так как располагались в зоне разливов Нила, уровень которого поднимался каждое тысячелетие, в итоге многие города были затоплены, или грязь, использованная для строительства, становилась удобрением для крестьянских полей. Новые города строились на месте старых, поэтому древние поселения и не сохранялись. Однако засушливый климат Древнего Египта сохранил некоторые сооружения из кирпича-сырца — деревня Дейр эль-Медина, Кахун[3], город, достигший расцвета в Среднее царство (современный Эль-Лахун), крепостные сооружения в Бухене[4] и Миргиссе.что многие храмы и сооружения сохранились до наших дней, следствие того, что они находились на недостижимой для нильских разливов высоте и были построены из камня.