Напишите краткую информацию про мамонта.Заранее спасибо.

Биология
Напишите краткую информацию про мамонта.Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мамонты - вымерший род млекопитающих из семейства слоновых, живший в четвертичном периоде. Достигали высоты 5,5 метров и массы тела 10—12 тонн. Таким образом, мамонты были в два раза тяжелее самых крупных современных наземных млекопитающих — африканских слонов.
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