Сравните источники рабства и положение рабов в Древнем Египте Египте и Вавилоне. ??ж по дз надо.
История
Сравните источники рабства и положение рабов в Древнем Египте Египте и Вавилоне. ??ж по дз надо.
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Вавилонская цивилизация, датируемая периодом с восемнадцатого до шестого века до нашей эры и испытавшая свой расцвет дважды, в восемнадцатом и седьмом веках до нашей эры, по устройству походила на свою предшественницу шумерскую цивилизацию. Экономика основывалась главным образом на сельском хозяйстве - земледелии и скотоводстве. Другой крупнейшей цивилизацией схожей в нескольких основных чертах с Вавилонией был Египет. Но, прежде всего, следует отметить то, что оба государства - Древний Вавилон, Египет - внесли огромный культурный и научный потенциал в историю всего человечества. Древний Египет и Вавилонское царство, занимавшее часть географического региона, известного как Двуречье или Месопотамия, самого крупного культурного очага Древнего Востока, имели похожее географическое положение - доступ к большому пресноводному источнику. В Египте это был Нил, Вавилония изначала занимала среднюю часть Двуречья, от устья реки Нижний Заб, притока Тигра. В обоих государствах значительного развития достигла торговля, благодаря доступу к морям через реки. Египет охватывал Средиземноморье, Вавилон область Персидского залива. Притом, что Вавилонское царство было более уязвимым, чем Египет, из-за открытых областей с большинства сторон, цари Древнего Вавилона проводили активную внешнюю политику. В обоих государствах существовала монархия. Вавилонское царство состояло из десятка городов, окруженных сельскими поселениями. Верховная власть была сосредоточена в руках царя. Он управлял разными отраслями государства через многочисленных назначенных чиновников. И в Древнем Вавилоне и Египте, цари, которых провозгласили благими правителями, получали верховную власть, якобы, из рук бога. Определенное государственное устройство привело также к формированию строго обозначенных социальных классов – священники, торговцы, крестьяне, рабы. В обоих государствах большую роль в жизни людей играли религии с многочисленным пантеоном богов. Несмотря на то, что боги в двух государствах имели существенные отличия, многие верования были похожи, в первую очередь в том, что касалось загробной жизни. Могилы, обнаруженные во многих частях Месопотамии дают хорошее представление о вавилонских похоронных традициях. Захоронения с чрезвычайными ценностями предположительно принадлежали умершим царским особам. Поскольку вавилонская культура восходит к цивилизациям Древнего Шумера и Аккада, то нужно сравнить и письмо. Письменность – монументальное достижение этих двух цивилизаций, которое спасло от забвения многое из того, что дает понять, как люди мыслили об окружающем их мире и о себе. Египет использовал иероглифическое письмо. В Шумере в четвертом-третьем тысячелетиях до нашей эры была развита клинопись, начиная с того, что писали на глиняных табличках, используя острые палочки. Со временем знаки потеряли рисуночный облик, став сочетанием клиньев.
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