Вычислите значение выражения в 2-3 действия. 52-36:4 64:16*4+38 92-(27+14*4)
Математика
Вычислите значение выражения в 2-3 действия. 52-36:4 64:16*4+38 92-(27+14*4)
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