Сравните внутреннюю и внешнюю политику Ярослава Мудрого с политикой его предшественников, пожалуйста.

Гость: Гость:

Особенности Внутренней политики при Ярославе. 1) укрепление основ единства русского общества в рамках единого государства 2) Ярослав послал наместников (сыновей) в главные (чаще торговые) города и потребовал от них беспрекословного повиновения 3) церковное строительство 4) ликвидация зависимости церкви от Византии (1051 год - митрополитом становится русский монах Илларион) 5) открытие первых русских школ, церковных библиотек, переводческих центров при монастырях 6) появление четкой системы наследования Древние же князья формировали сохдание государства, небыло чёткой системы наследования, до Владимира славяне были язычниками, потом стали христианами и епископа всегда назначала Византия. ))