Тектоническое строение России конспект

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1.Русская платформа Платформа покрыта толстым осадочном чехлом Балтийский щит, Воронежский массив- выход древней кристаллической основы платформы 2.Уральские горы Уральские горы- древние, складчато- глыбовые, образовались в герцинскую складчатость. Покрыты каменистыми россыпями. Камни в россыпях крупные и очень крупные. Перед западным склоном гор расположен Уральский краевой прогиб. 3.Кавказ, Камчатка, Сахалин, Курильские острова Кавказ, Камчатка, Сахалин, Курильские острова-области кайнозойской складчатости, где идет активная тектоническая деятельность(вулканизм, землетрясения), происходит подъем данных участков земной коры 4.Западно- Сибирская плита Западно- Сибирская плита- молодая структура в отличие от платформы, покрыта мощным осадочным чехлом. 5.Сибирская платформа Сибирская платформа- древняя тектоническая структура, расположена выше, чем Русская равнина, т. к. поднималась более активно. Здесь находятся разливы магматических излившихся пород. Магматические породы застыли в толще осадочных пород. Образовался ступенчатый рельеф- траппы. 6.Пояс гор Южной Сибири Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны, хребты Прибайкалья и Забайкалья, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Северо-Байкальское, Становое, Патомское, Алданское нагорья- образовались в результате складкообразовательных движений. Территория разбита глубокими тектоническими разломами разного времени. Новейшие тектонические движения создали складчато- глыбовые горы. 7.Северо- восток Сибири и горы Сихотэ- Алинь Северо- восток Сибири и горы Сихотэ- Алинь сформировались в мезозойскую эру, мезозойской складчатости. Горы этого района средневысотные.