Сравнительная характеристика костных рыб и дождевых червей по кровеносной систе??е

Биология
Сравнительная характеристика костных рыб и дождевых червей по кровеносной систе??е
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У костных рыб появляется двухкамерное  сердце,несущи кровь к жабрам......    К.сист. дождевых червей служит для переноса кислорода и питательный веществ прежде всего к  мышцам..
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