РЕБЯТА КУПИЛИ И СЪЕЛИ 12 ПОРЦИИ МОРОЖНОГО СКОЛЬКО БЫЛО РЕБЯТ ЕСЛИ КАЖДЫЙ СЪЕЛ ПО 2 ПОРЦИИ МОРОЖНОГО

Математика
РЕБЯТА КУПИЛИ И СЪЕЛИ 12 ПОРЦИИ МОРОЖНОГО СКОЛЬКО БЫЛО РЕБЯТ ЕСЛИ КАЖДЫЙ СЪЕЛ ПО 2 ПОРЦИИ МОРОЖНОГО
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