РЕБЯТА КУПИЛИ И СЪЕЛИ 12 ПОРЦИИ МОРОЖНОГО СКОЛЬКО БЫЛО РЕБЯТ ЕСЛИ КАЖДЫЙ СЪЕЛ ПО 2 ПОРЦИИ МОРОЖНОГО

Математика

РЕБЯТА КУПИЛИ И СЪЕЛИ 12 ПОРЦИИ МОРОЖНОГО СКОЛЬКО БЫЛО РЕБЯТ ЕСЛИ КАЖДЫЙ СЪЕЛ ПО 2 ПОРЦИИ МОРОЖНОГО

Автор: Гость