СРОЧНО!! 5 ЛЁГКИХ ЗАДАНИЙ!

Математика
СРОЧНО!! 5 ЛЁГКИХ ЗАДАНИЙ!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х =16 корень уравнения
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