Срочно!!!!это нужно на завтра мне

Алгебра
Срочно!!!!это нужно на завтра мне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)=7-2х-х²-х²-3х+2х+6=13-2х²-3х ;б)=3m²+3n²-2m²-4mn-mn-2n²=m²+n²-5mn ;в)=u²+uv-uv+v+u-1=u²+2uv+v+u-1....711.a)=z²+3z+2z+6-z²-1=5z+5=5(z+1)=5(-6,5+1)=-27,5 ;б)=с²-10с-5с+50+3с²+15с=4с²+50=4×(3,5)²+50=99
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