СРОЧНО географическое положение материка АВСТРАЛИЯ ПО ПЛАНУ 1. Определите как р??сположен материк относительно экватора, тропиков (полярных кругов) и нулевого меридиана. 2. Найдите крайние точки материка, определите их коор...

География
СРОЧНО географическое положение материка АВСТРАЛИЯ ПО ПЛАНУ 1. Определите как р??сположен материк относительно экватора, тропиков (полярных кругов) и нулевого меридиана. 2. Найдите крайние точки материка, определите их координаты и протяженность материка в градусах и километрах с севера на юг и с запода на восток. 3. В каких климатических поясах расположен материк? 4. Определите, какие моря и океаны омывают материк. 5. Как расположен материк относительно других материков?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Кинетическая энергия молотка 16 Дж. определите массу молотка, если его скорость ра??на 8 м/с?
Ответить
Химия
Напишите химические уравнения диссоциации в воде: сульфата меди, гидроксида кали??, нитрата алюминия, соляной кислоты очень нужно, СРОЧНО...
Ответить
Русский язык
Запиши выделенные слова в форме множественного числа выдели основу и окончание к??знец молодец жеребец дворец леденец
Ответить
Математика
Вычислить: 2,1×1 1/3-1,4×1/14 ----------------------------- это дробная черта 0,7×1 3/11
Ответить
Русский язык
Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? А. подарок; Б. гостевой; В. подбежала; Г. полегче.
Ответить