СРОЧНО географическое положение материка АВСТРАЛИЯ ПО ПЛАНУ 1. Определите как р??сположен материк относительно экватора, тропиков (полярных кругов) и нулевого меридиана. 2. Найдите крайние точки материка, определите их коор...

География

СРОЧНО географическое положение материка АВСТРАЛИЯ ПО ПЛАНУ 1. Определите как р??сположен материк относительно экватора, тропиков (полярных кругов) и нулевого меридиана. 2. Найдите крайние точки материка, определите их координаты и протяженность материка в градусах и километрах с севера на юг и с запода на восток. 3. В каких климатических поясах расположен материк? 4. Определите, какие моря и океаны омывают материк. 5. Как расположен материк относительно других материков?

Автор: Гость