Срочно! Какое слово пропущено?Крестьяне грабили и убивали своих помещиков, соединялись в шайки и примыкли к казакам. Возмутились и приволжские инородцы, так что силы Разина достигли огромных размеров; казалось, все благоприятст...

История
Срочно! Какое слово пропущено?Крестьяне грабили и убивали своих помещиков, соединялись в шайки и примыкли к казакам. Возмутились и приволжские инородцы, так что силы Разина достигли огромных размеров; казалось, все благоприятствовало его планам взять Казань и Нижний Новгород и идти на Москву, как вдруг его постигла неудача под __________. Стенька потерпел поражение от князя Барятинского, у которого часть войска была обучена европейскому строю. Тогда, оставив крестьянские шайки на произвол судьбы, Разин бежал с казаками на юг и попытался поднять весь Дон, но здесь был схвачен старыми казаками, всегда бывшими против него, свезен в Москву и казнен.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Под Симбирском Разин потерпел поражение.
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