СРОЧНО!!!!!! М.Ю. Лермонтов "Пророк" Подскажите направление (классицизм, романтизм, и тд)
Литература
СРОЧНО!!!!!! М.Ю. Лермонтов "Пророк" Подскажите направление (классицизм, романтизм, и тд)
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Гость:
Жанр – лирическая исповедь
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