Биография В. Г. Кикты на лист а4

Гость: Гость:

БИОГРАФИЯ КИКТА ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ Родился 22 октября 1941 г. в селе Владимировка Донецкой об­ласти. Валерий Кикта учился в Московском хоровом училище у А. В. Свешникова и Н. И. Демьянова (окончил в I960 г.). В 1965 г. окончил Московскую консерваторию, где обучался по классу композиции у С. С. Богатырева и Т. Н. Хренникова. Профес­сор Московской консерватории. Член правления Союза ком­позиторов Москвы, создатель творческого объединения ком­позиторов и балетмейстеров Москвы «Содружество».