Сообщение о правильном расположении столовых приборов

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Базовая сервировка стола Базовая сервировка стола используется большинством из нас во время домашнего обеда или ужина, когда у нас нет необходимости в большом количестве столовых приборов. Основная сервировка стола включает в себя: тарелку; вилку; нож; ложку; стакан для воды; салфетку. Неформальная сервировка стола Если вы решили организовать дружеский бранч или неформальную встречу родных и друзей, вы можете сервировать свой стол в неофициальной манере. В этом случае, сервировка должна выглядеть так: салфетку располагаем в том месте, куда впоследствии будет поставлена тарелка с основным блюдом; закусочную и столовую вилки располагаем слева от тарелки в том порядке, в котором будут поданы блюда;столовая, десертная ложка и нож должны быть расположены справа от тарелки, причем в таком порядке: нож, десертная ложка, столовая ложка;тарелку для закусок располагаем слева от вилок; пирожковую тарелку и нож для масла располагаем над вилками; стакан для воды, бокал для вина и чашку для чая или кофе располагаем над приборами, которые лежат справа. Формальная сервировка стола Такая сервировка больше подходит для праздничного застолья или каких-либо серьезных мероприятий. Давайте представим, что вы будете подавать устрицы, суп, рыбу и основное блюдо. Как обычно, не забываем, что все приборы и посуда располагаются в том порядке, в котором подаются блюда. Ваша сервировка будет выглядеть так: закусочную вилку, вилку для рыбы, столовую вилку располагаем именно в таком порядке слева от тарелки;суповую тарелку ставим на тарелку, в которой вам будут подавать второе блюдо;вилку для устриц кладем справа от тарелки с самого края (это единственная вилка, располагаемая справа от тарелки);далее, по мере приближения к тарелке: столовая ложка, нож для рыбы, столовый нож;пирожковую тарелку и нож для масла располагаем над вилками слева;стакан для воды, бокалы для белого и красного вина располагаем справа над приборами. После обеда (или ужина) на надлежащем уровне сервируем стол для десерта, кофе или чая.