Сообщение о правильном расположении столовых приборов
Технология
Сообщение о правильном расположении столовых приборов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Базовая сервировка стола Базовая сервировка стола используется большинством из нас во время домашнего обеда или ужина, когда у нас нет необходимости в большом количестве столовых приборов. Основная сервировка стола включает в себя: тарелку; вилку; нож; ложку; стакан для воды; салфетку. Неформальная сервировка стола Если вы решили организовать дружеский бранч или неформальную встречу родных и друзей, вы можете сервировать свой стол в неофициальной манере. В этом случае, сервировка должна выглядеть так: салфетку располагаем в том месте, куда впоследствии будет поставлена тарелка с основным блюдом; закусочную и столовую вилки располагаем слева от тарелки в том порядке, в котором будут поданы блюда;столовая, десертная ложка и нож должны быть расположены справа от тарелки, причем в таком порядке: нож, десертная ложка, столовая ложка;тарелку для закусок располагаем слева от вилок; пирожковую тарелку и нож для масла располагаем над вилками; стакан для воды, бокал для вина и чашку для чая или кофе располагаем над приборами, которые лежат справа. Формальная сервировка стола Такая сервировка больше подходит для праздничного застолья или каких-либо серьезных мероприятий. Давайте представим, что вы будете подавать устрицы, суп, рыбу и основное блюдо. Как обычно, не забываем, что все приборы и посуда располагаются в том порядке, в котором подаются блюда. Ваша сервировка будет выглядеть так: закусочную вилку, вилку для рыбы, столовую вилку располагаем именно в таком порядке слева от тарелки;суповую тарелку ставим на тарелку, в которой вам будут подавать второе блюдо;вилку для устриц кладем справа от тарелки с самого края (это единственная вилка, располагаемая справа от тарелки);далее, по мере приближения к тарелке: столовая ложка, нож для рыбы, столовый нож;пирожковую тарелку и нож для масла располагаем над вилками слева;стакан для воды, бокалы для белого и красного вина располагаем справа над приборами. После обеда (или ужина) на надлежащем уровне сервируем стол для десерта, кофе или чая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите слова в алфавитном порядке: Тревога, терраса, троллейбус, телефон, типография, тополь, текстиль, торпеда, трибуна, туфелька, таблица, те...
Математика
В вольере 8 розовых пеликанов и 6 кудрявых у них столько же птенцов сколько взрослых сколько пеликанов в вольере
Химия
Вычислите относительную молекулярную массу вещества в состав которого входит дв?? атома натрия два атома серы и три атома кислорода
Русский язык