В вольере 8 розовых пеликанов и 6 кудрявых у них столько же птенцов сколько взрослых сколько пеликанов в вольере

Математика

В вольере 8 розовых пеликанов и 6 кудрявых у них столько же птенцов сколько взрослых сколько пеликанов в вольере

Автор: Гость