В вольере 8 розовых пеликанов и 6 кудрявых у них столько же птенцов сколько взрослых сколько пеликанов в вольере

Математика
В вольере 8 розовых пеликанов и 6 кудрявых у них столько же птенцов сколько взрослых сколько пеликанов в вольере
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+6=14- это столько птенцов.  14+14=28. ответ-28 пеликанов в вольере
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