Вычислите относительную молекулярную массу вещества в состав которого входит дв?? атома натрия два атома серы и три атома кислорода

Химия

Вычислите относительную молекулярную массу вещества в состав которого входит дв?? атома натрия два атома серы и три атома кислорода

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