Вычислите относительную молекулярную массу вещества в состав которого входит дв?? атома натрия два атома серы и три атома кислорода
Химия
Вычислите относительную молекулярную массу вещества в состав которого входит дв?? атома натрия два атома серы и три атома кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(Na2S2O3)=Ar(Na)*2+(S)*2+(O)*3=46+64+48=158.
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