Выпишите слова в алфавитном порядке: Тревога, терраса, троллейбус, телефон, типография, тополь, текстиль, торпеда, трибуна, туфелька, таблица, температура, трель, тля, тренировка, трамвай.

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Выпишите слова в алфавитном порядке: Тревога, терраса, троллейбус, телефон, типография, тополь, текстиль, торпеда, трибуна, туфелька, таблица, температура, трель, тля, тренировка, трамвай.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таблица,текстиль, телефон, температура, терраса, типография, тля, тополь, торпеда,трамвай, тревога, трель, тренировка, трибуна, троллейбус, туфелька.
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