Сижу на уроке!!!!! По одному заданию

Физика
Сижу на уроке!!!!! По одному заданию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) 3) 2) 3) B1 плохо видно В2 1)Г; 2)В; 3)Е; В3 1,5 г.
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