СРОЧНО!!!! НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ-МИНИАТЮРУ(9-10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ) О КОСМОСЕ!!!

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Слово «космос» в переводе с греческого языка означает «мир» , «Вселенная» . От греков слово «космос» перешло в современную науку, как синоним Вселенной. Космос включает в себя межпланетное, межзвёздное, межгалактическое пространство со всеми находящимися в нём объектами. Космос – это огромное пространство, и он становится всё больше и больше. Вся наша Солнечная система представляет собой только незначительную часть космоса. Всё, что происходит в космосе, влияет на объекты, находящиеся в нём, то есть и на каждого из нас. Изучение того, что происходит в космосе, помогает людям на Земле принимать необходимые меры по сохранению жизни. С помощью космических аппаратов, запускаемых с Земли, можно не только наблюдать за процессами, которые происходят на нашей планете, но и своевременно принимать необходимые меры. Космос, — это весь окружающий нас мир. Все небесные тела проходят сложный путь развития. Но как бы они ни менялись, то, из чего они состоят (материя) , неуничтожимо, поэтому Вселенная не только бесконечна, но и вечна. Вот, по всем этим причинам космос мне очень интересен.