Всего310,красных на20 больше чем синих,но на30меньше желтых.сколько желтых?

Математика
Всего310,красных на20 больше чем синих,но на30меньше желтых.сколько желтых?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-красных x-20 синих x+30 желтых всего 3x+10=310 x=100 значит желтых 100+30=130
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