Срочно помогите мне с тестом)спасибо)
География
Срочно помогите мне с тестом)спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, что верно номер 7- ответ 4
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