Срочно помогите мне с тестом)спасибо)

География
Срочно помогите мне с тестом)спасибо)
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Гость:
Думаю, что верно номер 7- ответ 4
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