Срочно помогите Опишите слепого скрипача Поэма Моцарт и Сальери Пушкин

Литература
Срочно помогите Опишите слепого скрипача Поэма Моцарт и Сальери Пушкин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был слепой не очень играл на скрипке он не знал что играет перед Моцартом и играл его мелодию неправильно
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