Срочно помогите Опишите слепого скрипача Поэма Моцарт и Сальери Пушкин
Литература
Срочно помогите Опишите слепого скрипача Поэма Моцарт и Сальери Пушкин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был слепой не очень играл на скрипке он не знал что играет перед Моцартом и играл его мелодию неправильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет он бежит себе в волнах на раздетых парусах расставить знаки препинания
Математика
В детском саду у детей младшей группы 18 машин это в 2 раза больше чем куклы Сколько кукол у детей младшей группы
Русский язык
Помогите правильно составить текс и расставить запятые.Текст: День был ясный. Сия??шее солнце освещало всю природу города.Ослепляющие лучи солнца с...
Окружающий мир
Математика