В детском саду у детей младшей группы 18 машин это в 2 раза больше чем куклы Сколько кукол у детей младшей группы 3 класс

Математика

В детском саду у детей младшей группы 18 машин это в 2 раза больше чем куклы Сколько кукол у детей младшей группы 3 класс

Автор: Гость