В детском саду у детей младшей группы 18 машин это в 2 раза больше чем куклы Сколько кукол у детей младшей группы 3 класс
Математика
В детском саду у детей младшей группы 18 машин это в 2 раза больше чем куклы Сколько кукол у детей младшей группы 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:2=9(кукол) проверка: т.к. в два раза больше, то 2*9=18
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