Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет он бежит себе в волнах на раздетых парусах расставить знаки препинания

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Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет он бежит себе в волнах на раздетых парусах расставить знаки препинания

Автор: Гость